1 órája
Mentőhelikopter vitte a győri kórházba a súlyos baleset sérültjét
Súlyos baleset történt Veszprém megyében, a sofőrt mentőhelikopter szállította a győri kórházba.
Súlyos balesetről készült felvételeket tettek közzé az Ajkamentők közösségi oldalán. Nemeshanyban történt a baleset, ahol egy BMW fának és kerítésnek ütközött. Az autóban hárman utaztak, a sofőr életveszélyes, egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett.
Súlyos baleset sérültjét szállították a győri kórházba
Helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, a balatonfüredi és marcali mentőhelikopter érkezett. Helyszíni ellátás és stabilizálás után egy főt mentőhelikopterrel Győrbe, két főt Veszprémbe szállítottak további kórházi ellátásra.
Nemrégiben Sopronba is riasztották a mentőhelikoptert, egy fiatal diákhoz érkezett a segítség.
Súlyos balesetben sérült egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter jött a diákért - fotók, videó