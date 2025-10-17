Súlyos baleset a 86-os főúton: mentőhelikopter szállt le egy súlyos sérültért

Mint arról portálunkon olvashattak: Egymásnak ütközött egy személygépjármű és egy kisteherautó a 86-os főúton, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítanak a személyautóból. A súlyos balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.

Többen sérültek a súlyos balesetben

Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Mint azt a kisalfold.hu-val közölték: a mentők egy férfit súlyos-életveszélyes sérülésekkel légi úton, míg egy férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.