Többen megsérültek

43 perce

Súlyos baleset a 86-os főúton: mentőhelikopter szállt le egy súlyos sérültért

Mint arról korábban beszámoltunk, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár közötti útszakaszon ütközött pénteken egy személyautó és egy kisteherautó. Súlyos baleset történt, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.

Kisalföld.hu

Súlyos baleset mosonmagyaróvár jánossomorja tűzoltó életveszély mentőhelikopter kórház
Súlyos baleset a 86-os főúton: a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, ahová mentőhelikopter is érkezett.

Többen sérültek a súlyos balesetben

Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Mint azt a kisalfold.hu-val közölték: a mentők egy férfit súlyos-életveszélyes sérülésekkel légi úton, míg egy férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

 

