Baleset
39 perce
Súlyos balesetben megsérült egy fiatal Sopronban - Mentőhelikopter a Széchenyi térnél - fotók
A súlyos balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületen szállt le.
Információink szerint egy fiatal sérült meg Sopronban a Széchenyi térnél kedden délután. A balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületen szállt le. A forgalmat leállították a környéken.
