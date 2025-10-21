október 21., kedd

Baleset

39 perce

Súlyos balesetben megsérült egy fiatal Sopronban - Mentőhelikopter a Széchenyi térnél - fotók

A súlyos balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületen szállt le.

Kisalföld.hu

Információink szerint egy fiatal sérült meg Sopronban a Széchenyi térnél kedden délután. A balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületen szállt le. A forgalmat leállították a környéken.

Súlyos baleset Sopronban, egy fiatal sérült meg.
Súlyos baleset Sopronban, egy fiatal sérült meg.
Súlyos baleset Sopronban, egy fiatal sérült meg.

 

