Súlyos balesetben megsérült egy fiatal Sopronban - Mentőhelikopter a Széchenyi térnél - fotók

Információink szerint egy fiatal sérült meg Sopronban a Széchenyi térnél kedden délután. A balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületen szállt le. A forgalmat leállították a környéken.

Súlyos baleset Sopronban, egy fiatal sérült meg.

