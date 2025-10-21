1 órája
Súlyos balesetben sérült egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter jött a diákért - fotók, videó
A súlyos balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületnél szállt le.
Kora délután Sopron belvárosában helikopter hangja keltett riadalmat a járókelők körében súlyos baleset után. A légimentő a Széchenyi téren szállt le, hogy átvegye a mentőautóval érkező sérültet. Az átemelés hosszú perceket vett igénybe.
Súlyos baleset: 17 éves lányt szállítottak a győri Petz-kórházba
Csillag Zoltán, a mentők nyugat-dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy a sérült egy 17 éves lány, aki magasból esett le, és súlyos koponyasérülést szenvedett. Az életveszélyes állapotban lévő fiatal beteget Győrbe, az idegsebészeti központba szállították.
Súlyos balesetben megsérült egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter érkezett a helyszínreFotók: Varga Henrietta
Úgy tudjuk, hogy mélyaltatásban tartják.
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
Korábban írtuk: információink szerint egy fiatal sérült meg Sopronban a Széchenyi térnél kedden délután. A balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületen szállt le. A forgalmat leállították a környéken.