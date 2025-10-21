Súlyos balesetben sérült egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter jött a diákért - fotók, videó

Kora délután Sopron belvárosában helikopter hangja keltett riadalmat a járókelők körében súlyos baleset után. A légimentő a Széchenyi téren szállt le, hogy átvegye a mentőautóval érkező sérültet. Az átemelés hosszú perceket vett igénybe.

Lezuhant a diáklány - A drámai, súlyos baleset után mentőhelikopter érkezett Sopron belvárosába.

Súlyos baleset: 17 éves lányt szállítottak a győri Petz-kórházba

Csillag Zoltán, a mentők nyugat-dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy a sérült egy 17 éves lány, aki magasból esett le, és súlyos koponyasérülést szenvedett. Az életveszélyes állapotban lévő fiatal beteget Győrbe, az idegsebészeti központba szállították.