október 21., kedd

Orsolya névnap

19°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drámai pillanatok

2 órája

Súlyos balesetben sérült egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter jött a diákért - fotók, videó

Címkék#sopron#Széchenyi tér#mentőhelikopter#baleset#Várkerület

A súlyos balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületnél szállt le.

Kisalföld.hu

Kora délután Sopron belvárosában helikopter hangja keltett riadalmat a járókelők körében súlyos baleset után. A légimentő a Széchenyi téren szállt le, hogy átvegye a mentőautóval érkező sérültet. Az átemelés hosszú perceket vett igénybe.

Lezuhant a diáklány - A drámai, súlyos baleset után mentőhelikopter érkezett Sopron belvárosába.
Lezuhant a diáklány - A drámai, súlyos baleset után mentőhelikopter érkezett Sopron belvárosába.

Súlyos baleset: 17 éves lányt szállítottak a győri Petz-kórházba

Csillag Zoltán, a mentők nyugat-dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy a sérült egy 17 éves lány, aki magasból esett le, és súlyos koponyasérülést szenvedett. Az életveszélyes állapotban lévő fiatal beteget Győrbe, az idegsebészeti központba szállították. 

Súlyos balesetben megsérült egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Fotók: Varga Henrietta

Úgy tudjuk, hogy mélyaltatásban tartják.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Korábban írtuk: információink szerint egy fiatal sérült meg Sopronban a Széchenyi térnél kedden délután. A balesethez mentőhelikopter érkezett, amely a Várkerületen szállt le. A forgalmat leállították a környéken.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu