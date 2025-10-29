Súlyos baleset
Elütöttek egy biciklis lányt Dunaszigeten, mentőhelikopter vitte kórházba
Súlyos baleset történt szerda délután Dunaszigeten.
Információink szerint súlyos baleset történt napközben: egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután Dunaszigeten.
Mentőhelikopter szállította kórházba a súlyos baleset sérültjét
A balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Egy fiatal lányt súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.
Nemrégiben Sopronba riasztották a mentőhelikoptert, akkor is egy fiatal lányt vittek el a mentők.
