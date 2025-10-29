október 29., szerda

Súlyos baleset

2 órája

Elütöttek egy biciklis lányt Dunaszigeten, mentőhelikopter vitte kórházba

Súlyos baleset történt szerda délután Dunaszigeten.

Kisalföld.hu

Információink szerint súlyos baleset történt napközben: egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután Dunaszigeten.

Súlyos baleset sérültjét szállította el a mentőhelikopter.
Súlyos baleset történt szerdán Dunaszigeten, mentőhelikopter szállította el a fiatal lányt. Forrás: Shuterstock

Mentőhelikopter szállította kórházba a súlyos baleset sérültjét

A balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta portálunkat, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Egy fiatal lányt súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

Nemrégiben Sopronba riasztották a mentőhelikoptert, akkor is egy fiatal lányt vittek el a mentők.

 

