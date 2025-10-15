Riasztották a tűzoltókat, mentőket
Súlyos baleset az M1-esen - Két embert feszítővágóval emeltek ki a roncsból
A Budapest felé vezető oldalon, Mocsa közelében történt a baleset.
Kamion és furgon ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mocsa közelében, a 78-as kilométerszelvénynél –írja a Katasztrófavédelem.
A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek az egyik járműből. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.
