Súlyos baleset az 1-es főúton Győrnél - Gépkocsi és furgon karambolozott, mentők a helyszínen

Összeütközött egy furgon és egy személyautó szombaton reggel az 1-es főút 121-122-es kilométere között, Győr határában – írja a Katasztrófavédelem.

Az M19-es fel- és lehajtójánál történt balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak, illetve felitatták a burkolatra került olajat.

A két járműben összesen három ember utazott, hozzájuk mentő érkezett.

Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Forrás: Katasztrófavédelem

