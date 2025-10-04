1 órája
Súlyos baleset az 1-es főúton Győrnél - Gépkocsi és furgon karambolozott, mentők a helyszínen
Közlekedési balesethez riasztották szombaton reggel a Katasztrófavédelem munkatársait. Egy személykocsi és egy furgon karambolozott a 121-122-es kilométer között, az M19-es csomópontjában.
Összeütközött egy furgon és egy személyautó szombaton reggel az 1-es főút 121-122-es kilométere között, Győr határában – írja a Katasztrófavédelem.
Az M19-es fel- és lehajtójánál történt balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak, illetve felitatták a burkolatra került olajat.
A két járműben összesen három ember utazott, hozzájuk mentő érkezett.
Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
