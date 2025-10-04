október 4., szombat

Közlekedés

53 perce

Súlyos baleset az 1-es főúton Győrnél - Gépkocsi és furgon karambolozott, mentők a helyszínen

Közlekedési balesethez riasztották szombaton reggel a Katasztrófavédelem munkatársait. Egy személykocsi és egy furgon karambolozott a 121-122-es kilométer között, az M19-es csomópontjában.

Kisalföld.hu

Összeütközött egy furgon és egy személyautó szombaton reggel az 1-es főút 121-122-es kilométere között, Győr határában – írja a Katasztrófavédelem.

Az M19-es fel- és lehajtójánál történt balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak, illetve felitatták a burkolatra került olajat. 

A két járműben összesen három ember utazott, hozzájuk mentő érkezett. 

Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

