Hazugságokat terjesztettek Sopronban - Ezeket a rendőrség nem hagyta szó nélkül

Egy fiatal fiú édesanyja posztolta ki a közösségi oldalán, miszerint az elmúlt hét folyamán Sopron területén a fiát több fiatal körbeállta és elvették az óráját.

A Soproni Rendőrkapitányság alaptalan híresztelésekre hívja fel a figyelmet Fotó: GYMSVRFK

Soproni Rendőrkapitányság közleménye

A fiatalember pár nap múlva tanúkihallgatása során elmondta, hogy a történetet csak kitalálta, és az anyukájával való veszekedést akarta a hazugsággal megelőzni. De azóta rájött, hogy butaságot csinált és már nagyon megbánta.

A másik esetben egy 54 éves helybéli férfi osztott meg a közösségi portálján két hírt, amelyekben Sopronban elkövetett bűncselekményekről adott hírt, ahol állítólag ő és a fia volt az áldozat. Azt is leírta, hogy az egyik esetnél egy rendőrautó haladt arra, kikerülte és továbbhajtott, anélkül, hogy intézkedett volna. A férfi később a Soproni Rendőrkapitányságon tanúkénti kihallgatása során elmondta, hogy igazából nem történt vele semmilyen bűncselekmény, nincs fia sem és nagyon sajnálja, hogy az általa kiposztolt hírek valóságtartalmát nem ellenőrizte.

A hamis híresztelésekkel kapcsolatosan a rendőrség a szükséges intézkedéseket megteszi - olvasható a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség közösségi oldalán.