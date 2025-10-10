október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi hírek

56 perce

Hazugságokat terjesztettek Sopronban - Ezeket a rendőrség nem hagyta szó nélkül

Címkék#bűncselekmény#Sopron#Soproni Rendőrkapitányság

Az elmúlt napokban két soproni esettel kapcsolatosan is a valóságtól elrugaszkodott, hangulatkeltő információk jelentek meg a legnagyobb közösségi portálon. A Soproni Rendőrkapitányságra egyik üggyel kapcsolatosan sem érkezett bejelentés.

Kisalföld.hu

Egy fiatal fiú édesanyja posztolta ki a közösségi oldalán, miszerint az elmúlt hét folyamán Sopron területén a fiát több fiatal körbeállta és elvették az óráját. 

Soproni Rendőrkapitányság
A Soproni Rendőrkapitányság alaptalan híresztelésekre hívja fel a figyelmet Fotó: GYMSVRFK

Soproni Rendőrkapitányság közleménye

A fiatalember pár nap múlva tanúkihallgatása során elmondta, hogy a történetet csak kitalálta, és az anyukájával való veszekedést akarta a hazugsággal megelőzni. De azóta rájött, hogy butaságot csinált és már nagyon megbánta. 

A másik esetben egy 54 éves helybéli férfi osztott meg a közösségi portálján két hírt, amelyekben Sopronban elkövetett bűncselekményekről adott hírt, ahol állítólag ő és a fia volt az áldozat. Azt is leírta, hogy az egyik esetnél egy rendőrautó haladt arra, kikerülte és továbbhajtott, anélkül, hogy intézkedett volna. A férfi később a Soproni Rendőrkapitányságon tanúkénti kihallgatása során elmondta, hogy igazából nem történt vele semmilyen bűncselekmény, nincs fia sem és nagyon sajnálja, hogy az általa kiposztolt hírek valóságtartalmát nem ellenőrizte.  

A hamis híresztelésekkel kapcsolatosan a rendőrség a szükséges intézkedéseket megteszi - olvasható a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu