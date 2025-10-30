október 30., csütörtök

Sopronban és Győrben is jeleztek a szén-monoxid érzékelők

Címkék#Sopron#győr#tűzoltó

Kedd délelőtt Sopronban, szerdán pedig Győrben riasztották a város hivatásos tűzoltóit.

Kisalföld.hu
Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

A katasztrófavédelem honlapján arról tájékoztatott, hogy Sopronban, a Kismartoni sorra érkeztek a tűzoltók. Az érzékelő a fürdőszobában, a gázbojler használata közben figyelmeztetett a veszélyre. A tűzoltók biztosították a helyszínt és a gázszolgáltató szakemberével a lakásban található összes gázüzemű készülék közelében méréseket végeztek, a mérgező gáz jelenlétét nem tudták kimutatni. Az ingatlanban jól szigetelő nyílászárók voltak, nem jutott elég levegőhöz a készülék működés közben.

Szerdán kora reggel Győrben, egy Rákóczi Ferenc utcai lakásban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő. Az ingatlanban egy nyílt égésterű gázkazán működött, amikor az érzékelő jelezte a veszélyt. A város hivatásos tűzoltói és a gázszolgáltató szakemberei egyaránt kimutatták a szén-monoxidot a lakás légterében. A lakás fűtését más módon nem tudták megoldani, ezért egy ember rokonokhoz költözött.

 

