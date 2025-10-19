október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Baleset

29 perce

Skodának ütközött, tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság

A baleset körülményeinek tisztázására tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya.

Ismeretlen sofőr szeptember 19-én 11 óra 30 perc körül közlekedett ismeretlen forgalmi rendszámú, feltehetően sötétkék Volkswagen gépkocsival Győrben, a Földes Gábor úton. Haladása során, feltehetően figyelmetlen vezetése miatt, nekiütközött egy – forgalmi okok miatt az úttesten álló – Skoda személygépkocsinak, amiben kárt okozott –írja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A baleset körülményeinek tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

 

 

