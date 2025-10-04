37 perce
Siettek a mentők, tűzoltók - Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M85-ösön Fertőszentmiklósnál
Az 58-59-es kilométer között szalagkorlátnak hajtott egy autó szombaton délelőtt Fertőszentmiklós közelében.
Szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi szombaton délelőtt az M85-ös autóút 58-59-es kilométere között –írja a Katasztrófavédelem.
A Fertőszentmiklós közelében történt balesethez elsőként a település önkéntes tűzoltói vonultak, áramtalanítottak. A kapuvári hivatásos tűzoltók a burkolatra került hűtővizet és olajat felitatták.
Az autóban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett.
Az autóút érintett szakaszán forgalmi fennakadásra kell számítani.
Ahogy arról korábban beszámoltunk: szombaton reggel is közlekedési balesethez riasztották a Katasztrófavédelem munkatársait. Egy személykocsi és egy furgon karambolozott az 1-es főúton, a 121-122-es kilométer között, az M19-es csomópontjában.
Súlyos baleset az 1-es főúton Győrnél - Gépkocsi és furgon karambolozott, mentők a helyszínen