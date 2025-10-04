október 4., szombat

Baleset

37 perce

Siettek a mentők, tűzoltók - Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M85-ösön Fertőszentmiklósnál

Az 58-59-es kilométer között szalagkorlátnak hajtott egy autó szombaton délelőtt Fertőszentmiklós közelében.

Kisalföld.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi szombaton délelőtt az M85-ös autóút 58-59-es kilométere között –írja a Katasztrófavédelem.

A Fertőszentmiklós közelében történt balesethez elsőként a település önkéntes tűzoltói vonultak, áramtalanítottak. A kapuvári hivatásos tűzoltók a burkolatra került hűtővizet és olajat felitatták. 

Az autóban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett. 

Az autóút érintett szakaszán forgalmi fennakadásra kell számítani.

Forrás: Katasztrófavédelem

Ahogy arról korábban beszámoltunk: szombaton reggel is közlekedési balesethez riasztották a Katasztrófavédelem munkatársait. Egy személykocsi és egy furgon karambolozott az 1-es főúton, a 121-122-es kilométer között, az M19-es csomópontjában.

 

