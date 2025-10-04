Siettek a mentők, tűzoltók - Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M85-ösön Fertőszentmiklósnál

10:35: Az Országos Mentőszolgálat portálunknak azt mondta: a helyszínről egy 30 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak kórházba.

Korábban: Szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi szombaton délelőtt az M85-ös autóút 58-59-es kilométere között –írja a Katasztrófavédelem.

A Fertőszentmiklós közelében történt balesethez elsőként a település önkéntes tűzoltói vonultak, áramtalanítottak. A kapuvári hivatásos tűzoltók a burkolatra került hűtővizet és olajat felitatták.

Az autóban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett.

Az autóút érintett szakaszán forgalmi fennakadásra kell számítani.

Forrás: Katasztrófavédelem

