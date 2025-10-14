Rollertolvaj rendőrkézen - egy nap alatt elfogták

Egy férfi tett feljelentést október 11-én a Soproni Rendőrkapitányságon: ellopták a rollerét. A sértett elmondta, hogy előző este társasházuk közös tárolójában támasztotta le kétkerekűjét, melynek másnap reggel csak hűlt helyét találta. A rendőrök pár órán belül azonosították és elfogták az elkövetőt, az ellopott roller is gyorsan előkerült. A 27 éves férfi nem ismeretlen a rendőrök előtt. Sorozatos lopásai miatt a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - osztotta meg közösségi oldalán a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség.

A sértett rollere gyorsan meglett a rendőröknek köszönhetően. Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség