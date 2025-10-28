október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyek két keréken

36 perce

Fiatal fiú szenvedett rolleres balesetet Máriakálnokon

Címkék#Országos Mentőszolgálat#roller#Máriakálnok#baleset

Kedden délután Máriakálnokon egy fiatal esett el rollerrel. A mentők is megerősítették a rolleres balesetet.

Kisalföld.hu

Információink szerint egy 13 éves fiú rolleres balesetet szenvedett Máriakálnokon, majd eszméletét vesztette. 

Rolleres baleset történt Máriakálnokon.
Rolleres baleset történt Mosonmagyaróvártól nem messze. Képünk illusztráció. Forrás: Shutterstock

Riasztották a mentőket Máriakálnokra

Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a helyszínről egy fiatal fejsérült fiút szállítottak kórházba.

Egyre több a rolleres baleset

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a rolleres balesetek száma folyamatosan növekszik. A Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosát kérdeztük a témában, a részleteket a kiemelt szavakra, vagy cikk ajánlónkra kattintva olvashatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu