Veszélyek két keréken
36 perce
Fiatal fiú szenvedett rolleres balesetet Máriakálnokon
Kedden délután Máriakálnokon egy fiatal esett el rollerrel. A mentők is megerősítették a rolleres balesetet.
Információink szerint egy 13 éves fiú rolleres balesetet szenvedett Máriakálnokon, majd eszméletét vesztette.
Riasztották a mentőket Máriakálnokra
Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a helyszínről egy fiatal fejsérült fiút szállítottak kórházba.
Egyre több a rolleres baleset
Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a rolleres balesetek száma folyamatosan növekszik. A Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosát kérdeztük a témában, a részleteket a kiemelt szavakra, vagy cikk ajánlónkra kattintva olvashatja el.
2025.10.24. 16:32
Áldás vagy átok a szabadság két keréken? Sok a rolleres baleset
