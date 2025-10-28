Fiatal fiú szenvedett rolleres balesetet Máriakálnokon

Információink szerint egy 13 éves fiú rolleres balesetet szenvedett Máriakálnokon, majd eszméletét vesztette.

Rolleres baleset történt Mosonmagyaróvártól nem messze. Képünk illusztráció. Forrás: Shutterstock

Riasztották a mentőket Máriakálnokra

Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a helyszínről egy fiatal fejsérült fiút szállítottak kórházba.

Egyre több a rolleres baleset

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a rolleres balesetek száma folyamatosan növekszik. A Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosát kérdeztük a témában, a részleteket a kiemelt szavakra, vagy cikk ajánlónkra kattintva olvashatja el.