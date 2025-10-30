Ütközés figyelmetlenségből: újabb rolleres baleset történt a győri kereszteződésben

A rendőrség weboldalán azt írja: egy Suzuki gyártmányú személygépkocsival közlekedett Győrben, a Szigethy Attila úton szerdán este 6 óra körül egy győri nő. A rolleres baleset az autós figyelmetlensége miatt történt. Az Országos Mentőszolgálat portálunknak megerősítette: a helyszínről egy fiatal lányt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Rolleres baleset: nem adott a Suzuki elsőbbséget

Ahogy a police.hu-n olvasható: a Tihanyi Árpád úti kereszteződésben az autós jobbra akart kanyarodni, azonban nem biztosított elsőbbséget a Tihanyi Árpád úton, a kerékpáros átvezetőn haladó rolleres részére, és őt elütötte.

