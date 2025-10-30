2 órája
Ütközés figyelmetlenségből: újabb rolleres baleset történt a győri kereszteződésben
Gyakoribbá váltak a rollereseket érintő közlekedési balesetek. Így történt ez szerda este is, újabb rolleres balesethez riasztották a rendőröket egy győri nagy kereszteződéshez..
A rendőrség weboldalán azt írja: egy Suzuki gyártmányú személygépkocsival közlekedett Győrben, a Szigethy Attila úton szerdán este 6 óra körül egy győri nő. A rolleres baleset az autós figyelmetlensége miatt történt. Az Országos Mentőszolgálat portálunknak megerősítette: a helyszínről egy fiatal lányt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.
Rolleres baleset: nem adott a Suzuki elsőbbséget
Ahogy a police.hu-n olvasható: a Tihanyi Árpád úti kereszteződésben az autós jobbra akart kanyarodni, azonban nem biztosított elsőbbséget a Tihanyi Árpád úton, a kerékpáros átvezetőn haladó rolleres részére, és őt elütötte.
Mint arról korábban beszámoltunk: kedden délután Máriakálnokon egy fiatal esett el rollerrel. Információink szerint egy 13 éves fiú rolleres balesetet szenvedett Máriakálnokon, majd eszméletét vesztette. Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy a helyszínről egy fiatal fejsérült fiút szállítottak kórházba.
Fiatal fiú szenvedett rolleres balesetet Máriakálnokon
Az elmúlt években egyre több város utcáin tűntek fel az elektromos rollerek. Gyorsak, praktikusak, környezetbarátak, nem véletlen, hogy sokan választják őket mindennapi közlekedésre. Ám a kényelmes gurulás árnyoldala is egyre láthatóbb, hiszen a balesetek száma folyamatosan növekszik. Dr. Bodó Kadosát, a Soproni Gyógyközpont Traumatológiai Osztályának főorvosát kérdeztük a rolleres balesetekről.
Áldás vagy átok a szabadság két keréken? Sok a rolleres baleset
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a balesetmentes közlekedés érdekében az alábbiakra hívjuk fel a gépjárművezetők figyelmét:
- Mindig fokozott óvatossággal, a sebesség jelentős csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos és kerékpáros-átkelőhelyeket, buszmegállókat, illetve azokat a területeket, ahol rolleresek, kerékpárosok és gyalogosok jelenlétére számítani lehet!
- Minden esetben az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárművüket!
- Próbáljanak meg szemkontaktust felvenni az úttesten átkelni szándékozó közlekedőtársukkal annak érdekében, hogy ne alakuljon ki balesetveszélyes helyzet!
A balesetek, valamint sérülések elkerülése céljából kérjük a rollerrel közlekedőket, hogy fogadják meg a rendőrség tanácsait:
- Legyen előrelátó és figyelmes! Mindig számítson arra, hogy más közlekedők nem feltétlenül látnak vagy számítanak önre. Folyamatosan figyelje a forgalmat, és ne hagyja, hogy a telefon vagy a fülhallgató elvonja a figyelmét!
- Használjon megfelelő védőfelszerelést! A rolleresek a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői.
- Válasszon a helyszínnek megfelelő sebességet! A városi közlekedésben inkább óvatosan, az adott helyzethez alkalmazkodva haladjon!
- Legyen mindig látható! Esti vagy rossz látási viszonyok között használjon világítást és fényvisszaverő elemeket! Egy kis plusz láthatóság sokat segíthet a balesetek elkerülésében.
- Ne rollerezzen alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt! A józan döntések életeket menthetnek, a bizonytalan mozdulatok viszont komoly bajt okozhatnak.
- Figyeljenek az útviszonyokra! A kátyúk, csúszós útszakaszok vagy hirtelen útszéli akadályok könnyen balesetet okozhatnak. Inkább kerülje el ezeket úgy, hogy csökkenti a sebességet!
- Gondoljon a többi közlekedőre! Amennyiben önnek van elsőbbsége, bizonyosodjon meg arról, hogy azt meg is adják részére!
- Gyalogosok között lassítson, előzésnél jelezzen, és ha kell, használja a csengőt! Udvariassággal és az előzékenységgel rengeteg konfliktust elkerülhet.