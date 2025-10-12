1 órája
Súlyos baleset: rolleres ütközött autóssal Győrben - fotó
Olvasói felvételt kaptunk. Újabb rolleres baleset történt a városban.
"Győrben, a Tarcsay Vilmos utca és a Türr István utca kereszteződésében rolleres baleset történt. Egy autós ütközött egy rolleressel, a helyszínre a rendőrök is megérkeztek" - írta tudósítónk. Fotót is kaptunk olvasónktól a helyszínről, melyen jól látszik hogy bérelt rollerrel közlekedtek. A felvétel arról is árulkodik, hogy addig az útkereszteződésig, ahol pont a baleset történt, ott legfeljebb 30-cal lehet közlekedni.
Frissítés: Az esettel kapcsolatban írtunk az Országos Mentőszolgálatnak, akik arról tájékoztattak, hogy a helyszínről egy fiatal férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba.
Pár hete tragédiába torkollott a rolleres baleset Győrben
Szeptember közepén halálos rolleres baleset történt Győrben; akkor a mentők nem tudták megmenteni a súlyos sérültet.
