október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívta a rendőrséget

1 órája

Kiderült, ki fenyegetőzött robbantással tavasszal Győrben

Címkék#robbantás#rendőrség#rendőr főkapitányság#győri rendőr#terrorcselekmény#ügyészség

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfival szemben. Idén tavasszal az elkövető felhívta a győri rendőr-főkapitányságot, majd a telefonban egy munkásszálló felrobbantásával fenyegetőzött.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint a bódult és ittas állapotban lévő férfi márciusban felhívta a győri rendőr-főkapitányságot. A telefonban azzal fenyegetőzött, hogy ha a rendőrség nem intézkedik a tőle korábban ellopott mobiltelefon megtalálása érdekében, akkor robbantást követ el azon munkásszállón, ahol az általa feltételezett elkövető tartózkodik.

robbantás
Robbantással fenyegtőzött, hogy meggyorsítsa a rendőri intézkedést. Fotó: Shutterstock

A robbantás terrorcselekménynek számít

A vádlott a fenyegetéssel arra akarta kényszeríteni a rendőrséget, hogy a telefonja megtalálása érdekében intézkedjenek.

A főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.

A hasonló esetek is nagy riadalmat keltettek az utóbbi időben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu