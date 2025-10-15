Kiderült, ki fenyegetőzött robbantással tavasszal Győrben

A vádirat szerint a bódult és ittas állapotban lévő férfi márciusban felhívta a győri rendőr-főkapitányságot. A telefonban azzal fenyegetőzött, hogy ha a rendőrség nem intézkedik a tőle korábban ellopott mobiltelefon megtalálása érdekében, akkor robbantást követ el azon munkásszállón, ahol az általa feltételezett elkövető tartózkodik.

Robbantással fenyegtőzött, hogy meggyorsítsa a rendőri intézkedést. Fotó: Shutterstock

A robbantás terrorcselekménynek számít

A vádlott a fenyegetéssel arra akarta kényszeríteni a rendőrséget, hogy a telefonja megtalálása érdekében intézkedjenek.

A főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.

A hasonló esetek is nagy riadalmat keltettek az utóbbi időben.