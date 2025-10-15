1 órája
Kiderült, ki fenyegetőzött robbantással tavasszal Győrben
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfival szemben. Idén tavasszal az elkövető felhívta a győri rendőr-főkapitányságot, majd a telefonban egy munkásszálló felrobbantásával fenyegetőzött.
A vádirat szerint a bódult és ittas állapotban lévő férfi márciusban felhívta a győri rendőr-főkapitányságot. A telefonban azzal fenyegetőzött, hogy ha a rendőrség nem intézkedik a tőle korábban ellopott mobiltelefon megtalálása érdekében, akkor robbantást követ el azon munkásszállón, ahol az általa feltételezett elkövető tartózkodik.
A robbantás terrorcselekménynek számít
A vádlott a fenyegetéssel arra akarta kényszeríteni a rendőrséget, hogy a telefonja megtalálása érdekében intézkedjenek.
A főügyészség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.
A hasonló esetek is nagy riadalmat keltettek az utóbbi időben.
