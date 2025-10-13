Kazán a pincében
1 órája
Robbanás és tűz volt egy győri család házában
A pincében kazán és berendezési tárgyak égtek.
Robbanás történt és kisebb tűz keletkezett egy győri családi ház pincéjében, a Zsellér utcában. Kazán és berendezési tárgyak égtek mintegy öt négyzetméteren. A győri hivatásos tűzoltók légzésvédelem használata mellett rövid idő alatt eloltották a lángokat. A helyszínen dolgoznak a társhatóságok is - írta a Katasztrófavédelem.
