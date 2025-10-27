Ezért riasztották a tűzoltókat Koroncóra

A tűzoltók kiérkezésekor a lakók elhagyták a házat, rosszullétre nem panaszkodtak. Megvizsgálták a helyszínt és értesítették a gázszolgáltatót. A szakember méréseivel kimutatta a mérgező gáz jelenlétét, valamint szén-hidrogén koncentrációt is mértek. A lakók más módon oldják meg az ingatlan fűtését - közölte a katasztrófavédelem.

Érdemes megfogadni a tűzoltók tanácsait

Elengedhetetlen a tüzelő-fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők rendszeres, - szakember által végzett – karbantartása és a kémények rendszeres ellenőrzése, azonban a megfelelő karbantartottság ellenére is fennállhat a CO mérgezés veszélye, ha nem elegendő a nyílt égésterű vízmelegítő, vagy fűtőeszköz levegő-utánpótlása.

A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében kiemelten fontos a lakás megfelelő szellőzésének biztosítása, akár az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba résszellőzők szereltetésével.

Ha beltérben nyílt láng ég (ez lehet egy kandalló, cserépkályha, gázkazán, fali vízmelegítő, vagy gáztűzhely is) az a szoba levegőjét használja el. Ha nincs megfelelő mennyiségű oxigén-utánpótlás, tökéletlen égés alakul ki, aminek a mellékterméke a halálos szén-monoxid.

Nem elegendő néha kinyitni az ablakot, állandó és automatikus levegő utánpótlást kell biztosítani. A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, ezért életet menthet, ha a fűtőeszköz egy-másfél méteres körzetében, fejmagasságban működik egy szén-monoxid érzékelő.

A biztonság növelése érdekében szaküzletből megbízható szén-monoxid-érzékelő beszerzése javasolt. Az érzékelőt abba a helyiségbe helyezzük el a lakásban, ahol a működő fűtőberendezés található, illetve olyan terekbe, amelyeket gyakran használnak (konyha, nappali, hálószoba). A tüzelő-berendezéstől, vízmelegítőtől 1-3 méterre, egyéb helyiségben abba a magasságba, ahol levegőt veszünk, például a lakószobákban fejmagasságba, hálószobában az ágy magasságába.