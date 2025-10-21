október 21., kedd

Orsolya névnap

14°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őrizetben

53 perce

Idős asszonyt támadott meg és kirabolta: így fogták el a rendőrök Győrben - videó

Címkék#tanú#rendőrség#Elfogták#bűncselekmény#rablás

A minap érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Győrben, az Erfurti úton lévő társasház lépcsőházában egy nő kirabolt egy idős személyt. A győri rendőrök gyorsan elfogták a rablót.

Kisalföld.hu

Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: október 20-án 11 óra 30 perc körül érkezett bejelentés a rendrőségre, hogy Győrben, az Erfurti úton lévő társasház lépcsőházában egy nő kirabolt egy idős személyt. A sértett segítségkérésére a ház lakói felfigyeltek, és a hölgy segítségére siettek. A rablót gyorsan elfogták.

rablás rabló győr bűncselekmény videó
A rablót az Erfurti úti otthonában fogták el, nála megtalálták a sértett kulcsait, amelyet a bűncselekmény elkövetése során lopott el.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Rablót fogtak a győri rendrőrök

A kiérkező győri rendőrök az idős nőt, valamint a lakókat meghallgatták, a környéken tanúkat kerestek fel, adatokat gyűjtöttek és rövid időn belül beazonosították a feltételezett elkövetőt, akit 13 óra 15 perckor az Erfurti úti otthonában elfogtak. Nála megtalálták a sértett kulcsait, amelyet a bűncselekmény elkövetése során lopott el. Az 54 éves tettest elfogták, a helyi rendőrkapitányságra előállították, és – őrizetbe vételét követően – rablás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az 54 éves tettes elfogásáról a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség facebook oldalán egy videót is megosztottak. 

Nemrég a soproni nyomozók is sikerrel jártak: egy 31 éves kábítószer-terjesztő nőt és vevőkörét fogták el a nyomozók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu