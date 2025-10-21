Idős asszonyt támadott meg és kirabolta: így fogták el a rendőrök Győrben - videó

Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: október 20-án 11 óra 30 perc körül érkezett bejelentés a rendrőségre, hogy Győrben, az Erfurti úton lévő társasház lépcsőházában egy nő kirabolt egy idős személyt. A sértett segítségkérésére a ház lakói felfigyeltek, és a hölgy segítségére siettek. A rablót gyorsan elfogták.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Rablót fogtak a győri rendrőrök

A kiérkező győri rendőrök az idős nőt, valamint a lakókat meghallgatták, a környéken tanúkat kerestek fel, adatokat gyűjtöttek és rövid időn belül beazonosították a feltételezett elkövetőt, akit 13 óra 15 perckor az Erfurti úti otthonában elfogtak. Nála megtalálták a sértett kulcsait, amelyet a bűncselekmény elkövetése során lopott el. Az 54 éves tettest elfogták, a helyi rendőrkapitányságra előállították, és – őrizetbe vételét követően – rablás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az 54 éves tettes elfogásáról a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség facebook oldalán egy videót is megosztottak.

