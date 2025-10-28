október 28., kedd

Négyen őrizetben

2 órája

Lekapcsolták a rábaközi drogbandát, vádat emeltek a dílerekkel szemben

Rábaközi drogbandát kapcsoltak le a rendőrök még szeptember végén. A csoport több mint egy éve árulta a tiltott szereket. A drogbanda "felső kapcsolata" is kézre került, aki a kábítószer folyamatos beszerzését biztosította. Vádat is emeltek a rábaközi drogdílerek ellen.

Lekapcsolták a rábaközi drogbandát, vádat emeltek a dílerekkel szemben

Az előzmények szerint a győri rendőrök Kapuvár térségében élő és tevékenykedő drogterjesztő csoportot számoltak fel egy hónapja. Idén januárban szereztek tudomást arról, – kiemelten Csorna és Kapuvár környékén – hogy egy bűnözői csoport Kréta fantázianevű kábítószert árul. A nyomozók megerősítették az információkat, majd feltérképezték és azonosították a rábaközi drogdílereket, valamint fogyasztóikat. 

rábaközi drogdíler
Rábaközi drogdílerek hasonló kábítószerrel kereskedtek. Forrás: police.hu

Három rábaközi drogdílert korábban kaptak el

Három dílert kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgattak ki, majd a bíróság elrendelte letartóztatásukat. A vevőket kábítószer birtoklásával gyanúsították meg. A rendőrök további drogvásárlókat hallgattak ki gyanúsítottként. A már elfogott rábaközi drogdílerek felső kapcsolatát, kábítószer-beszerzési forrását is azonosították és szeptember 16-án albertirsai otthonában elfogták a 48 éves férfit. 

- A Győri Járási Ügyészség négy személlyel – köztük az utóbb elfogott elkövetővel – szemben jelentős mennyiségre elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének és más bűncselekménynek az elkövetése miatt emelt vádat. A vádiratban indítvány tett arra, hogy a Csornai Járásbíróság végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki velük szemben, továbbá tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától - tájékoztatta lapunkat dr. Ferenczi-Borbély Veronika a vármegyei főügyészség sajtószóvivője.

A drogbanda feje is meglett, jelentős mennyiségű kábítószerrel

A terjesztőktől összesen 97,9 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint 10,4 gramm marihuánát foglaltak le. Később a porról a szakértő megállapította, hogy új pszichoaktív anyag. Az elkövetőknél tartott kutatások során a rendőrök a drog porciózásához, fogyasztásához és értékesítéséhez szükséges eszközöket, valamint további metamfetamint találtak és foglaltak le. A szakértő szerint a lefoglalt kábítószerek hatóanyag-tartalma meghaladta a jelentős mennyiséget. A bevetésről készült videófelvételt a police.hu oldalán tekinthetik meg.

 

 

