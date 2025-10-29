A győri bevásárlóközpontból lopott pénztárcát, keresik a férfit

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat pénztárca lopás miatt ismeretlen tettes ellen.

Pénztárca lopás miatt keresik a képen látható férfit. Forrás: police.hu

Bevásárlókocsiból pénztárca lopás

Egy férfi október 24-én 10.15 körül Győrben, a Fehérvári út 5/A. szám alatt lévő élelmiszer áruházban eltulajdonította a sértett bevásárlókocsijába tett táskájából pénztárcáját, a benne lévő bankkártyákkal, egészségkártyával, 150 ezer forinttal, valamint egyéb személyes dolgaival együtt, összesen mintegy 180 ezer forint értékben.

A feltételezett elkövetőről az üzletben lévő biztonsági kamera felvételt készített, amely kitakarás nélkül a kiemelt szavakra kattintva megnézhető a rendőrség honlapján.