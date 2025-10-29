október 29., szerda

Eltűnt

32 perce

A győri bevásárlóközpontból lopott pénztárcát, keresik a férfit

Címkék#rendőrség#bűncselekmény#pénztárca

Pénztárca lopás miatt keresnek egy férfit a győri rendőrök.

Kisalföld.hu

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat pénztárca lopás miatt ismeretlen tettes ellen.

pénztárca lopás miatt keresnek egy férfit.
Pénztárca lopás miatt keresik a képen látható férfit. Forrás: police.hu

Bevásárlókocsiból pénztárca lopás

Egy férfi október 24-én 10.15 körül Győrben, a Fehérvári út 5/A. szám alatt lévő élelmiszer áruházban eltulajdonította a sértett bevásárlókocsijába tett táskájából pénztárcáját, a benne lévő bankkártyákkal, egészségkártyával, 150 ezer forinttal, valamint egyéb személyes dolgaival együtt, összesen mintegy 180 ezer forint értékben.

A feltételezett elkövetőről az üzletben lévő biztonsági kamera felvételt készített, amely kitakarás nélkül a kiemelt szavakra kattintva megnézhető a rendőrség honlapján.

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (Győr, Zrínyi utca 54.) illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

 

 

