A győri bevásárlóközpontból lopott pénztárcát, keresik a férfit
Pénztárca lopás miatt keresnek egy férfit a győri rendőrök.
A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat pénztárca lopás miatt ismeretlen tettes ellen.
Bevásárlókocsiból pénztárca lopás
Egy férfi október 24-én 10.15 körül Győrben, a Fehérvári út 5/A. szám alatt lévő élelmiszer áruházban eltulajdonította a sértett bevásárlókocsijába tett táskájából pénztárcáját, a benne lévő bankkártyákkal, egészségkártyával, 150 ezer forinttal, valamint egyéb személyes dolgaival együtt, összesen mintegy 180 ezer forint értékben.
A feltételezett elkövetőről az üzletben lévő biztonsági kamera felvételt készített, amely kitakarás nélkül a kiemelt szavakra kattintva megnézhető a rendőrség honlapján.
A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon (Győr, Zrínyi utca 54.) illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.