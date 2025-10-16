október 16., csütörtök

Baleset

1 órája

Árokba borult egy furgon Veszprémvarsányban

Őz miatt történt baleset a 82-es főúton.

Egy őz ugrott a furgon elé, baleset történt a 82-esen. A kép illusztráció.

Forrás: Shutterstock

A katasztrófavédelem információi szerint egy őz ugrott egy furgon elé, ezért a vezető félrerántotta a kormányt, majd az árokban kötött ki Veszprémvarsányban, a 82-es főúton a Rákóczi Ferenc utcában. A pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a bajba került járművet. A baleset miatt irányítás mellett, félpályán haladt a forgalom az érintett útszakaszon.

 

