14 kiló kábítószer az osztráknál

1 órája

Droghegyek az autóban, pia a vérben - így bukott le az osztrák sofőr Kapuváron - fotók

Tankolt, de nem fizetett az osztrák sofőr egy kapuvári benzinkúton. A kutasok rendőrt hívtak, akik az osztrák sofőrnél kábítószert is találtak, 14 kilót.

Kisalföld.hu

Egy osztrák sofőr nem tudta kifizetni az üzemanyag árát a kapuvári benzinkúton, ezért a töltőállomás munkatársai rendőrt hívtak. Az osztrák sofőr gyanúsan viselkedett, kocsiját is átvizsgálták és kábítószert találtak nála. Kezdeményezték letartóztatását.

Egy osztrák sofőr autójában szemeteszsákban találták meg a kábítószert.
Az osztrák sofőr a benzinkúton bukott le a szemeteszsákba rejtett kábítószerrel. 
Fotó: police.hu

Osztrák sofőr kábítószerrel

A járőrök október 6-án, este hét óra körül intézkedtek Kapuváron, a Győri úton lévő benzinkúton egy 37 éves férfival szemben, aki tankolása számláját nem tudta kiegyenlíteni, tájékoztatott a police.hu. A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan, italszagot áraszt magából, ezért alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott. Kiderült az is, hogy nem rendelkezett gépjárművezetői engedéllyel, mivel azt az osztrák hatóságok azt korábban ittas vezetés miatt bevonták. Az egyenruhások az autót is átvizsgálták, és a csomagtartóban 4 darab, 150 literes szemeteszsákot találtak, teletömve zöld színű növényi anyaggal. A férfit elfogták, előállítását követően drogtesztet végeztek, amely THC fogyasztását mutatta ki.  

A Kapuvári Rendőrkapitányság a fiatalemberrel szemben büntetőeljárást indított, és igazságügyi vegyész szakértőt rendelt ki. Az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy az összesen 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül. Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását.

A helyszínen készült további fotókat itt megtekintheti:

Droggal telepakolt autót fogtak el a rendőrök

Fotók: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

 

 

