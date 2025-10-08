A győri Poszeidón szigonnyal, meztelenül vadászott a halakra - 65 ezret érő pontyot fogott

A vádirat szerint az 58 éves férfi a déli órákban megjelent a Mosoni-Duna győri szakaszán. Itt búvárpipával, búvárszemüveggel és békatalppal merült a vízbe. Órákon át tartó kutatás után végül a nála lévő szigonypuskával elejtett egy közel három kilós pontyot, amit ezután szemeteszsákba tett, és távozni akart a helyszínről. Ekkor azonban a cselekményét végig nyomon követő hivatásos halőrök feltartóztatták az orvhalászt, majd értesítették a rendőrséget.

A terhelt tiltott halfogási eszközzel ejtette el a több mint 65 000 forint halgazdálkodási értéket képviselő pontyot. Az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfit orvhalászattal és lopás vétségével vádolta meg.

A büntetési tétel a halmazati és a visszaesésre vonatkozó szabályokra figyelemmel négy és fél évig terjedő szabadságvesztés is lehetne. A nyomozást a Győri Rendőrkapitányság munkatársai folytatták le, majd a Győri Járásbíróságra került az ügy.

Megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Ügyészséget, hogy adjanak tájékoztatást a férfi büntetéséről. Dr. Ferenczi-Borbély Veronika főügyészségi ügyész és sajtószóvivő elmondta, hogy a Győri Törvényszék helyben hagyta a Győri Járásbíróság tavaly februárban hozott ítéletét, melyben a bíróság orvhalászat és lopás vétségében találta bűnösnek a vádlottat. Mint különös visszaesőt 60 nap elzárásra ítélték.