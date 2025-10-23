október 23., csütörtök

Áldozat

1 órája

Online társkeresőn lelt finn férfira, másfél millióval húzták le

Címkék#csalás#online társkeresés#rendőrség

Egy internetes oldalon ismerkedett meg a későbbi sértett egy férfival, aki mintegy másfél millió forinttal károsította meg.

Kisalföld.hu
Online társkeresőn lelt finn férfira, másfél millióval húzták le

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Szeptember 18-án egy 46 éves nő tett feljelentést a rendőrségen, aki egy online párkereső oldalon ismert meg egy magát finn állampolgárnak valló férfit –írja a police.hu.

Megbeszélték, hogy mivel a külföldi pénzügyi területen dolgozik, tud egy olyan befektetést, amely nagy hozamot ad rövid idő alatt. Kezdőtőkeként a férfi még 700 dollárt is elutalt a nőnek, hogy megnyerje őt és rávegye az üzlet elindítására. Ehhez azonban a nőnek egy alkalmazás letöltésére volt szüksége, az összes személyes és banki adatainak megadásával, amelynek eleget tett.

Pár óra elteltével jött is a hír a férfitől: 185 dollár profitot termelt a beruházás, azonban emelni kell a befektetett összeget, hogy a hozam is nagyobb legyen, ezért a későbbi sértett további összegeket fektetett be a megadott platformon.

Miután az idő telt, de hozamot ténylegesen kivenni nem tudott, a sértett rájött, hogy csalás áldozatává vált, ezért a rendőrséghez fordult.

Kérik, az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsait:

  • Pénz átadása vagy befektetése előtt mindig kérjen pénzügyi véleményt egy független féltől, szakértőtől!
  • Utasítsa el a befektetési lehetőségekkel kapcsolatos kéretlen telefonhívásokat, bármilyen egyszerű és könnyű pénzszerzésről, meggazdagodásról szólnak is!
  • Óvakodjon a jövőbeli csalásoktól! Ha egyszer már befektetési csalás áldozatává vált, a csalók valószínűleg újra megkeresik, vagy eladják adatait más bűnözőknek!
  • Értesítse a rendőrséget, ha arra gyanakszik, hogy csalás áldozatává vált!

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán találnak. 

 

