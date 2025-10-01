október 1., szerda

Online csalás

50 perce

Romantikus kapcsolatnak indult a producerrel - 157 ezres mínusz lett a vége

Címkék#Győr#rendőrség#online csalás#postaköltség#áldozat#illúzió

Egy 67 éves, Pápa környéki nő tett feljelentést a rendőrségen a napokban, mivel becsapták. Ő is online csalás áldozata lett.

Kisalföld.hu

Az online csalásba keveredett a Győr közeli településen élő nő egy közösségi platformon ismerkedett meg egy férfival, aki egy népszerű külföldi együttes producerének adta ki magát. Írogattak egymásnak fordítóprogrammal, majd egy idő után a férfi közölte, hogy szeretete jeléül egy csomagot szeretne neki küldeni. Ezért csupán a szállítási költséget, 157 ezer forintot kellene kifizetnie. 

online csalás
Online csalás áldozata először bedőlt a hamis profilnak, viszont később feljelentést tett. Fotó: Shutterstock

Romantikus online csalás egyre gyakoribb

A sértett eleget is tett a kérésnek, majd közel 300 ezer forintot kért még a csaló, mivel elmondása szerint a határnál elakadt a csomag. A nő ekkor szembesült azzal, hogy becsapták, és feljelentést tett a rendőrségen.

A romantikus csalók elektronikus úton veszik fel a kapcsolatot leendő áldozatukkal, gyakran a közösségi média felületein szemelik ki. A bizalom megszerzése után egy hihetőnek tűnő történettel használják ki a romantikus kapcsolat illúzióját, és pénzt csalnak ki gyanútlan emberektől - adta hírül a Veol.

Pár napja arról írtunk, hogy Sopron környékén egy csaló rendőrnek adta ki magát, s 82 éves nyugdíjastól zsákmányolt milliókat.

 

