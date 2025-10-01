3 órája
Romantikus kapcsolatnak indult a producerrel - 157 ezres mínusz lett a vége
Egy 67 éves, Pápa környéki nő tett feljelentést a rendőrségen a napokban, mivel becsapták. Ő is online csalás áldozata lett.
Az online csalásba keveredett a Győr közeli településen élő nő egy közösségi platformon ismerkedett meg egy férfival, aki egy népszerű külföldi együttes producerének adta ki magát. Írogattak egymásnak fordítóprogrammal, majd egy idő után a férfi közölte, hogy szeretete jeléül egy csomagot szeretne neki küldeni. Ezért csupán a szállítási költséget, 157 ezer forintot kellene kifizetnie.
Az online csalók sosem pihennek - Több mint tanulságos esetekről beszélgettünk Győrben - szavazás
Romantikus online csalás egyre gyakoribb
A sértett eleget is tett a kérésnek, majd közel 300 ezer forintot kért még a csaló, mivel elmondása szerint a határnál elakadt a csomag. A nő ekkor szembesült azzal, hogy becsapták, és feljelentést tett a rendőrségen.
A romantikus csalók elektronikus úton veszik fel a kapcsolatot leendő áldozatukkal, gyakran a közösségi média felületein szemelik ki. A bizalom megszerzése után egy hihetőnek tűnő történettel használják ki a romantikus kapcsolat illúzióját, és pénzt csalnak ki gyanútlan emberektől - adta hírül a Veol.
Pár napja arról írtunk, hogy Sopron környékén egy csaló rendőrnek adta ki magát, s 82 éves nyugdíjastól zsákmányolt milliókat.
Rendőrnek adta ki magát, milliókkal rövidítette meg a 82 éves Sopron környéki nőt