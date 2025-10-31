október 31., péntek

Tanukat keres a rendőrség

30 perce

Nem sikerült nekik a parkolás Győrben, balesetet okoztak és elhajtottak a helyszínről

Címkék#baleset#parkolás#rendőrség

Két balesettel kapcsolatosan is tanukat keres a rendőrség. Mindketten balesetet okoztak és elhajtottak a helyszínről.

Kisalföld.hu

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt írja: ismeretlen személy közlekdett október 25-én 11 óra 30 perc és 12 óra között személygépkocsijával Győrött, a Szauter Ferenc utcában lévő Praktiker áruház parkolójában. Vélhetően figyelmetlen vezetése miatt egy ott várakozó személygépkocsi hátuljának ütközött, amelyben kárt okozott.

Másnap, október 26-án reggel 8 és 9 óra között egy másik sofőr közlekedett ismeretlen típusú és hatósági jelzéssel ellátott, feltehetőleg fehér színű gépkocsival Győrött a Szauter úton lévő Aldi áruház parkolójában. A parkolása során érintőlegesen neki ütközött egy korábban leparkolt személygépkocsi bal hátuljának, amelyet megrongált.

A balesetek megtörténtét követően az ismeretlen sofőrök a helyszínről adataik hátra hagyása nélkül elhajtottak.

A fenti balesetek okozóinak azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.

Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

 

