Újabb baleset
1 órája
Nekicsapódott a szalagkorlátnak egy autó az M85-ösön, Fertőszentmiklósnál
Félpályán lezárták a szakaszt a Sopron felé vezető oldalon, időközben megszűnt a pályazár.
A katasztrófavédelem azt írta honlapján, hogy szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M85-ös autóút 60-as kilométerszelvényénél, Fertőszentmiklós térségében, a Sopron felé vezető irányban. A fertőszentmiklósi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak. A balesethez a kapuvári hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás volt érvényben az intézkedés idején.
