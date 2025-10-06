október 7., kedd

Nekicsapódott a szalagkorlátnak egy autó az M85-ösön, Fertőszentmiklósnál

Címkék#M85#baleset#Fertőszentmiklós

Félpályán lezárták a szakaszt a Sopron felé vezető oldalon, időközben megszűnt a pályazár.

A katasztrófavédelem azt írta honlapján, hogy szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M85-ös autóút 60-as kilométerszelvényénél, Fertőszentmiklós térségében, a Sopron felé vezető irányban. A fertőszentmiklósi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben ketten utaztak. A balesethez a kapuvári hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás volt érvényben az intézkedés idején.

