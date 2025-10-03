október 3., péntek

Meglepetés

1 órája

Négylábú vendégekkel érkeztek a rendőrök az újkéri oviba

Címkék#ovi#rendőr#Újkér

A Soproni Rendőrkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei és négylábú munkatársaik az újkéri Mocorgó Óvoda lurkóihoz látogattak el.

Kisalföld.hu
Négylábú vendégekkel érkeztek a rendőrök az újkéri oviba

Forrás: police.hu

Nagy meglepetésben volt részük október 1-jén az ovisoknak, amikor Tremmel Nándor rendőr főtörzszászlós és Fazekas György rendőr őrnagy egy rendőrautóval gurultak az óvodához. Az öröm azonban akkor lett teljes, amikor a csomagtartóból három kutyus ugrott elő: 

  • Maci, 
  • Ego 
  • és a picike Stukker.

A négylábú vendégekkel történő ismerkedést követően a rendőrök iránymutatása alapján a kutyák megmutatták a kicsiknek, mennyiféle feladatot sajátítottak már el, és a nyomkeresés rejtelmeibe is betekintést nyújtottak. A gyerekek vidáman voltak részesei a különböző ügyességi feladatoknak is.

Az esemény során a rendőrök játékos formában beszélték át az ovisokkal a felelős állattartás főbb szabályait, valamint azt, hogy a jó gazda az állatot a család részének tekinti, és családtagként is bánik vele. Továbbá felhívták a figyelmet arra, milyen fontos, hogy az állatok kommunikációját megértsük, hiszen ez nagyban elősegíti a velük való harmonikus kapcsolatot - közölte honlapján a rendőrség.

