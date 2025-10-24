október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

1 órája

Négy autó ütközött össze Mosonmagyaróvár mellett az M1-esen

Címkék#m1#közlekedés#baleset

A baleset akadályozza a forgalmat, ezért a leállósávra terelték a többi autót és kamiont.

Kisalföld.hu
Négy autó ütközött össze Mosonmagyaróvár mellett az M1-esen

Négy autó ütközött össze az M1-es autópálya 163-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Mosonmagyaróvár és Levél között. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalom a leállósávban halad az intézkedés idején - közölte a katasztrófavédelem.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu