Közlekedési baleset
1 órája
Négy autó ütközött össze Mosonmagyaróvár mellett az M1-esen
A baleset akadályozza a forgalmat, ezért a leállósávra terelték a többi autót és kamiont.
Négy autó ütközött össze az M1-es autópálya 163-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Mosonmagyaróvár és Levél között. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalom a leállósávban halad az intézkedés idején - közölte a katasztrófavédelem.
