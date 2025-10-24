Négy autó ütközött össze Mosonmagyaróvár mellett az M1-esen

Négy autó ütközött össze az M1-es autópálya 163-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Mosonmagyaróvár és Levél között. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalom a leállósávban halad az intézkedés idején - közölte a katasztrófavédelem.