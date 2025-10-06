Mozgalmas héten vannak túl a tűzoltók Győr-Moson-Sopronban

Négy méter magasról négy tartály közé esett egy ember kedd délután Sopronban, egy borászatban. A város hivatásos tűzoltói a bajbajutottat csak felülről tudták megközelíteni, majd kiszabadítani létra és mentőkötél segítségével. Miután kimentették átadták őt a mentőknek, akik súlyos sérülésekkel kórházba szállították.

Ponyvás kisteherautó és egy kamion ütközött szerda délelőtt az M1-es autópálya 148-as kilométerénél, Lébény térségében, az országhatár felé vezető oldalon. A két jármű a leállósávban állt meg, azonban a kisteherautó ponyvája és annak tartószerkezete megsérült és belógott a külső sávba, ezzel forgalmi akadályt okozva. A lébényi hivatásos tűzoltók eltávolították a sérült szerkezetet. A gépjárművek áramtalanítására nem volt szükség, saját kerekeiken folytatták útjukat. Az eset során nem sérült meg senki.

Harminc négyzetméteres hétvégi ház pincéje, a ház egy része és annak tetőszerkezete égett csütörtök éjjel Győrben, a Tarkarét utcában. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, majd átvizsgálták az ingatlan további izzó részek után kutatva. Az épületben nem volt senki a tűz keletkezésekor, személyi sérülés nem történt.

Teljes terjedelmében égett egy faszerkezetű, száz négyzetméteres melléképület péntek délelőtt Halászi-Arak településen, a Felszabadulás utcában. Egy szabadnapos tűzoltó a mosonmagyaróvári hivatásos és a darnózseli önkéntes tűzoltók előtt kiérkezett, elzárta a közműveket és megpróbálta körülhatárolni a tüzet, hogy az ne terjedjen át a családi házra. A tűzoltó egységek végül vízsugárral oltották el a lángokat, majd megbontották a faszerkezetet további izzó részeket keresve. Az oltás közben a tulajdonos keze kismértékben megégett, azonban ellátásra nem szorult.

Vetőgépbe szorult egy ember keze szombat délután Cirákon, a Fő utcában. Mire a répcelaki önkormányzati és a beledi önkéntes tűzoltók kiérkeztek a mentősök és a dolgozók kiszabadították a bajbajutott kezét, akit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. A tűzoltó egységek segítettek a sérült mozgatásában, valamint irányították a forgalmat a beavatkozás ideje alatt.