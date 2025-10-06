október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

45 perce

Mozgalmas héten vannak túl a tűzoltók Győr-Moson-Sopronban

Címkék#kamion#m1#láng#autópálya

Győr-Moson-Sopron vármegyében az elmúlt héten 58 eseményhez vonultak a hivatásos tűzoltó egységek. A tűzoltói beavatkozást igénylő esetek alkalmával összesen 9 ember sérült meg.

Kisalföld.hu
Mozgalmas héten vannak túl a tűzoltók Győr-Moson-Sopronban

Négy méter magasról négy tartály közé esett egy ember kedd délután Sopronban, egy borászatban. A város hivatásos tűzoltói a bajbajutottat csak felülről tudták megközelíteni, majd kiszabadítani létra és mentőkötél segítségével. Miután kimentették átadták őt a mentőknek, akik súlyos sérülésekkel kórházba szállították.

Ponyvás kisteherautó és egy kamion ütközött szerda délelőtt az M1-es autópálya 148-as kilométerénél, Lébény térségében, az országhatár felé vezető oldalon. A két jármű a leállósávban állt meg, azonban a kisteherautó ponyvája és annak tartószerkezete megsérült és belógott a külső sávba, ezzel forgalmi akadályt okozva. A lébényi hivatásos tűzoltók eltávolították a sérült szerkezetet. A gépjárművek áramtalanítására nem volt szükség, saját kerekeiken folytatták útjukat. Az eset során nem sérült meg senki.

Harminc négyzetméteres hétvégi ház pincéje, a ház egy része és annak tetőszerkezete égett csütörtök éjjel Győrben, a Tarkarét utcában. A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, majd átvizsgálták az ingatlan további izzó részek után kutatva. Az épületben nem volt senki a tűz keletkezésekor, személyi sérülés nem történt.

Teljes terjedelmében égett egy faszerkezetű, száz négyzetméteres melléképület péntek délelőtt Halászi-Arak településen, a Felszabadulás utcában. Egy szabadnapos tűzoltó a mosonmagyaróvári hivatásos és a darnózseli önkéntes tűzoltók előtt kiérkezett, elzárta a közműveket és megpróbálta körülhatárolni a tüzet, hogy az ne terjedjen át a családi házra. A tűzoltó egységek végül vízsugárral oltották el a lángokat, majd megbontották a faszerkezetet további izzó részeket keresve. Az oltás közben a tulajdonos keze kismértékben megégett, azonban ellátásra nem szorult.

Vetőgépbe szorult egy ember keze szombat délután Cirákon, a Fő utcában. Mire a répcelaki önkormányzati és a beledi önkéntes tűzoltók kiérkeztek a mentősök és a dolgozók kiszabadították a bajbajutott kezét, akit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. A tűzoltó egységek segítettek a sérült mozgatásában, valamint irányították a forgalmat a beavatkozás ideje alatt.

A beledi önkéntes tűzoltók a mentés ideje alatt irányították a forgalmat. Parkoló autóknak hajtott, majd kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Rajka belterületén, a 15-ös főúton, a Bem apó utcában. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal megfékezték a lángokat, majd hőkamerával átvizsgálták a járművet.  A tűz nem terjedt át a parkoló autókra. Az balesetet szenvedett autó sofőrjét megvizsgálták a mentők, nem sérült meg. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu