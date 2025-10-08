1 órája
Motorkiegészítőt hirdettek a csalók, egy kisalföldi férfit is átvertek
Hiába utalt el 200 ezer forintot a Kisalföldön élő férfi, sosem kapta kézhez a motorra szerelhető tárolódobozt.
Egy Győr-Moson-Sopronban élő férfi a közösségi oldalon rendelt meg ismeretlen hirdetőtől egy motorra szerelhető tárolódobozt szeptember közepén. Az eszköz árát, 200 ezer forintot a későbbi sértett az eladó által megadott számlaszámra elutalta, azonban az árut nem adták fel postán, az elküldött pénzét nem kapta vissza, a hirdető pedig elérhetetlenné vált - közölte a rendőrség honlapján.
A férfi mivel csalás áldozatává vált, a rendőrséghez fordult. A mosonmagyaróvári nyomozók csalás miatt indítottak büntetőeljárást.
A bűnözők a kibertérben is megpróbálják megtéveszteni az embereket, hogy ezzel bevételre tegyenek szert. Az áldozattá válás elkerülése érdekében, az internetes vásárlásokat kizárólag kellő körültekintés mellett és lehetőség szerint az eladó megbízhatóságának ellenőrzésével érdemes megtenni.
A rendőrség tanácsai:
- Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós weblapról vásároljanak!
- Soha ne utaljanak előre pénzt ismeretleneknek!
- Ha lehetőség van rá, akkor válasszák az utánvételes megoldást!
- Lehetőleg vásárlás előtt győződjenek meg személyesen is a termék állapotáról, megfelelő működéséről!
- Nézzenek utána a megvásárolni kívánt árunak, hogy milyen hibái lehetnek, mire kell ügyelniük, mielőtt megvennék! Annak is, hogy elektronikus eszköznél rendelkezik-e hazai szervizháttérrel, alkatrészbázissal!
- Ha úgy látják, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyenek feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, vagy bármely rendőri szervnél, illetve telefonon a 112-es segélyhívószámon.