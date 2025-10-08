Motorkiegészítőt hirdettek a csalók, egy kisalföldi férfit is átvertek

Egy Győr-Moson-Sopronban élő férfi a közösségi oldalon rendelt meg ismeretlen hirdetőtől egy motorra szerelhető tárolódobozt szeptember közepén. Az eszköz árát, 200 ezer forintot a későbbi sértett az eladó által megadott számlaszámra elutalta, azonban az árut nem adták fel postán, az elküldött pénzét nem kapta vissza, a hirdető pedig elérhetetlenné vált - közölte a rendőrség honlapján.

A férfi mivel csalás áldozatává vált, a rendőrséghez fordult. A mosonmagyaróvári nyomozók csalás miatt indítottak büntetőeljárást.

A bűnözők a kibertérben is megpróbálják megtéveszteni az embereket, hogy ezzel bevételre tegyenek szert. Az áldozattá válás elkerülése érdekében, az internetes vásárlásokat kizárólag kellő körültekintés mellett és lehetőség szerint az eladó megbízhatóságának ellenőrzésével érdemes megtenni.

A rendőrség tanácsai: