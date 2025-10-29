Mindenszentekkor sem vagyunk biztonságban, vigyázzunk magunkra és értékeinkre

Mindenszentek és halottak napján sokan keresik fel a temetőket vármegye szerte, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Az emlékezés perceiben azonban a bűnelkövetők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat, a tömegközlekedési eszközökön a külső zsebben tartott mobiltelefonokat, pénztárcákat és a nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokból pedig az értékeket. A rendőrség minden évben felhívja a figyelmet a bűnmegelőzés fontosságára.

Mindenszentekkor és halottak napján a temetők környékén kiemelten fontos, hogy vigyázzunk magunkra és értékeinkre.

Fotó: Shutterstock

Mindenszentekkor is bűnöznek

Fontos, hogy a temetők látogatása idején ne maradjunk egyedül sötétedés után a sírkertekben, ezzel együtt értéket, ékszert, nagyobb összegű készpénzt, bankkártyát lehetőség szerint ne vigyünk magukkal a temetők látogatásakor. Így kerülhetjük el, hogy észrevétlenül lecsapjanak ránk, és elveszítsük értékeinket. A mécseseket, virágokat, koszorúkat ne rakjuk ki napokkal korábban, mivel vannak olyan elkövetők, akik azok eltulajdonítására specializálták magukat. A táskát, csomagot rövid időre se hagyjuk őrizetlenül a sírnál, mert sajnos gyakran fordul elő, hogy amíg a hozzátartozók elmennek vízért, vagy elviszik az elszáradt virágokat a gyűjtőkonténerbe, addig a sírnál hagyott értékeket ellopják. Ugyanígy a kerékpárt sem szabad őrizetlenül hagyni, illetve az a legjobb, ha biztonságos helyen zárjuk le. Ha szükséges ellenőrizzük többször a zárat. A temetők környékén, illetve a parkolókban leállított gépjárműben soha ne hagyjunk értéket látható helyen és törekedjünk arra, hogy a gépjárművekkel kivilágított, jól látható helyen parkoljunk. Az autóbuszon közlekedőknek számítania lehet arra, hogy zsebtolvajok vegyülnek az utazók közé, ezért ilyenkor különösen figyelni kell a táskákra. Az értékeket lehetőség szerint a ruházatban biztos helyen tároljuk, illetve csak a legfontosabb iratokat tartsuk magunknál.

A rendőrség kéri, hogyha valaki bűncselekmény szemtanúja lesz egy temetőben, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó telefonszámot.