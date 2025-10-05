október 5., vasárnap

Siettek a lánglovagok

1 órája

Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést Cirákon, mentőhelikoptert is hívtak a helyszínre - fotók

Ciráki balesethez riasztották szombaton délután a tűzoltókat és egy mentőhelikoptert is. A mentőhelikopterre egy súlyos sérülés miatt volt szükség.

Kisalföld.hu

Súlyos sérülés történt szombaton délután Cirákon, mentőhelikopter is hívtak a helyszínre. Egy mezőgazdasági munkagép okozott sérülést kezelőjének, a beledi önkéntes és a répcelaki önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez. A mentőhelikopter a temető közelében landolt.

Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést kezelőjének Cirákon. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Cirákon egy mezőgazdasági munkagép csípte be kezelője kezét, aki súlyos sérülést szenvedett. Mentőhelikopter is sietett a helyszínre. Fotó: Répcelaki tűzoltóság

Mentőhelikopter is érkezett

A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be a balesetről. Eszerint a gépkezelő kezét csípte be a gép és súlyos sérüléseket szenvedett. A történtekről, a részletekről érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál. 

Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést Cirákon

Fotók: Beledi és répcelaki tűzoltóság

14:55: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentősök egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak légi úton kórházba.

 

