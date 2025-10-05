Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést Cirákon, mentőhelikoptert is hívtak a helyszínre - fotók

Súlyos sérülés történt szombaton délután Cirákon, mentőhelikopter is hívtak a helyszínre. Egy mezőgazdasági munkagép okozott sérülést kezelőjének, a beledi önkéntes és a répcelaki önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez. A mentőhelikopter a temető közelében landolt.

Cirákon egy mezőgazdasági munkagép csípte be kezelője kezét, aki súlyos sérülést szenvedett. Mentőhelikopter is sietett a helyszínre. Fotó: Répcelaki tűzoltóság

Mentőhelikopter is érkezett

A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be a balesetről. Eszerint a gépkezelő kezét csípte be a gép és súlyos sérüléseket szenvedett. A történtekről, a részletekről érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál.