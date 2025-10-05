3 órája
Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést Cirákon, mentőhelikoptert is hívtak a helyszínre - fotók
Ciráki balesethez riasztották szombaton délután a tűzoltókat és egy mentőhelikoptert is. A mentőhelikopterre egy súlyos sérülés miatt volt szükség.
Súlyos sérülés történt szombaton délután Cirákon, mentőhelikopter is hívtak a helyszínre. Egy mezőgazdasági munkagép okozott sérülést kezelőjének, a beledi önkéntes és a répcelaki önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez. A mentőhelikopter a temető közelében landolt.
Mentőhelikopter is érkezett
A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be a balesetről. Eszerint a gépkezelő kezét csípte be a gép és súlyos sérüléseket szenvedett. A történtekről, a részletekről érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál.
Mezőgazdasági gép okozott súlyos sérülést CirákonFotók: Beledi és répcelaki tűzoltóság
14:55: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentősök egy 30 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak légi úton kórházba.