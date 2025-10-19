Szárítógépből kellett kimenteni egy kislányt

A gyermek bemászott a készülékbe, de nem tudott kijönni onnan - közölte szombaton a bécsi Mödling külvárosi tűzoltóság. Az MTI beszámolója szerint riasztották a mentőket, akik először technikai eszközök használata nélkül próbálták kiszabadítani a lányt. Miután ez nem járt sikerrel, folytatódott a mentési akció, szétszerelték a szárítót, és felnyitották a készülék dobját.

Nem tudni, hogy a gyerek meddig volt a szárítóban, de a mentési akció során hidraulikus ollóval vágták szét a gépet.

Fotó: Shutterstock

Mentési akció akadályokkal

A kislány állapota a mentés során romlott. Fájdalmakra panaszkodott, és szeme folyamatosan lecsukódott - mondta egy tűzoltó a dpa német hírügynökségnek. Ezért a mentők hidraulikus ollóval eltávolították a dob utolsó burkolatdarabjait, és kiszabadították a gyermeket - tette hozzá. A kislányt kórházba szállították, ahol a karján, vállán és hasán keletkezett fájdalmakról panaszkodott. Nem derült ki, hogy miért mászott be a szárítógépbe, és mennyi ideig volt ott, mire a tűzoltóság megérkezett.