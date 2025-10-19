október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Túlélte a kalandot, kórházba vitték

1 órája

Szárítógépből kellett kimenteni egy kislányt

Címkék#kórház#fájdalm#akció#kislány

Szárítógépből szabadítottak ki egy 13 éves kislányt bonyolult mentési akció során Ausztriában. Nem tudni, hogy a gyerek meddig volt a szárítóban, de a mentési akció során hidraulikus ollóval vágták szét a gépet. A kislány kiszabadult.

Kisalföld.hu

A gyermek bemászott a készülékbe, de nem tudott  kijönni onnan - közölte szombaton a bécsi Mödling külvárosi tűzoltóság. Az MTI beszámolója szerint riasztották a mentőket, akik először technikai eszközök használata nélkül próbálták kiszabadítani a lányt. Miután ez nem járt sikerrel, folytatódott a mentési akció, szétszerelték a szárítót, és felnyitották a készülék dobját.

Nem tudni, hogy a gyerek meddig volt a szárítóban, de a mentési akció során hidraulikus ollóval vágták szét a gépet.
Nem tudni, hogy a gyerek meddig volt a szárítóban, de a mentési akció során hidraulikus ollóval vágták szét a gépet.
Fotó: Shutterstock

Mentési akció akadályokkal

A kislány állapota a mentés során romlott. Fájdalmakra panaszkodott, és szeme folyamatosan lecsukódott - mondta egy tűzoltó a dpa német hírügynökségnek. Ezért a mentők hidraulikus ollóval eltávolították a dob utolsó burkolatdarabjait, és kiszabadították a gyermeket - tette hozzá. A kislányt kórházba szállították, ahol a karján, vállán és hasán keletkezett fájdalmakról panaszkodott. Nem derült ki, hogy miért mászott be a szárítógépbe, és mennyi ideig volt ott, mire a tűzoltóság megérkezett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu