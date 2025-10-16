október 16., csütörtök

Vádemelés

1 órája

Balesetet okozott, majd elhajtott a sofőr az M1-en - videó

A segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki balesetet okozott. Azonban nem nyújtott segítséget a vétlen sofőrnek, inkább továbbhajtott az M1 autópálya szakaszán.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint a német állampolgárságú férfi 2022. június 21-én az M1 autópálya Budapest felőli szakaszán Győr irányába a külső forgalmi sávban vezette a személygépkocsit. Ugyanebben az időben és helyen, az elkövető mögött a belső sávban a megengedett 130 km/óra sebességgel haladt a sértett.

M1 autópálya
Az M1 autópálya különböző szakaszain gyakoriak a balesetek. A legtöbb figyelmetlenségből adódik. Fotó: illusztráció

A német sofőr az előtte haladó járműszerelvény előzését kezdte meg balról. 120 km/óra körüli sebességgel, a terelővonalon áttért a belső forgalmi sávba. A manőver során az elkövető nem észlelte, hogy így nem biztosított továbbhaladási elsőbbséget sértettnek. A vétlen sofőr az ütközés elkerülése érdekében balra kormányzott, emiatt személygépkocsija előbb a belső szalagkorlátnak, majd a külső szalagkorlátnak ütközött.

M1 autópálya -  Kamerára vették a cserbenhagyásos balesetet

A vétkes sofőr észlelte a balesetet, attól mintegy 20-30 méterre megállt és kiszállt a személygépkocsijából. A leállósávon tartózkodó sértetthez nem ment oda és nem győződött meg arról, hogy a balesetben valaki megsérült-e. Segítségnyújtását sem ajánlotta fel. A baleset során a vétlen sofőr nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a férfival szemben tárgyalás nélkül pénzbüntetést szabjon ki és a közúti járművezetéstől tiltsa el.

A balesetről készült videót az ügyészség is közzé tette:

 

