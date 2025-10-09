Csempészcigi az uborka, káposzta és a dinnye között, az M1-esen buktak le - fotók, videó

A pénzügyőrök az M1-es autópályáról tereltek le egy Romániából Angliába tartó kisbuszt. A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, a hatalmas utánfutón pedig közel kétszáz dobozban és műanyagrekeszben sorakoztak a káposzták, uborkák és dinnyék –írja a NAV közleményében. Egy piacon talán senkinek nem tűnt volna fel, de a rutinos egyenruhásoknak gyanússá vált az M1-es autópályán közlekedő zöldségszállítmány. Miután lepakolták a ládákat, kiderült, hogy az uborkák alatt közel 5 000 doboz, különféle márkájú román cigaretta lapult.

M1-es autópályán buktak le

A 33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna. Úgy tűnt, hogy a „munkaerőpiac” szabad áramlása mellett, a dohánytermék szabad áramlását újraértelmezte.