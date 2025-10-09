október 9., csütörtök

Ötezer doboz elrejtve

3 órája

Csempészcigi az uborka, káposzta és a dinnye között, az M1-esen buktak le - fotók, videó

Uborkával, káposztával és dinnyével pakolták tele a román kisbusz utánfutóját, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei hamar rájöttek, hogy „bűzlik” a rakomány. Az M1-es autópályán buktak le.

Kisalföld.hu
Csempészcigi az uborka, káposzta és a dinnye között, az M1-esen buktak le - fotók, videó

A pénzügyőrök az M1-es autópályáról tereltek le egy Romániából Angliába tartó kisbuszt. A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, a hatalmas utánfutón pedig közel kétszáz dobozban és műanyagrekeszben sorakoztak a káposzták, uborkák és dinnyék –írja a NAV közleményében. Egy piacon talán senkinek nem tűnt volna fel, de a rutinos egyenruhásoknak gyanússá vált az M1-es autópályán közlekedő zöldségszállítmány. Miután lepakolták a ládákat, kiderült, hogy az uborkák alatt közel 5 000 doboz, különféle márkájú román cigaretta lapult.

M1-es autópálya nac csempészcigi dinnye uborka szállítmány
M1-es autópályáról terelték le a  pénzügyőrök egy Romániából Angliába tartó kisbuszt.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

M1-es autópályán buktak le

A 33 éves sofőr nem magyarázta túl a történetet: azt mondta, hogy a cigaretta az övé és azt az Angliában munkát vállaló honfitársainak vitte volna. Úgy tűnt, hogy a „munkaerőpiac” szabad áramlása mellett, a dohánytermék szabad áramlását újraértelmezte.

Csempészcigi az uborka, káposzta és a dinnye között - Az M1-esen buktak le

Fotók: NAV

A járőrök összesen 4 918 doboz, több mint 12 millió forint értékű cigarettát foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A fiatal férfi több mint 17 millió forint bírságra is számíthat. 

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.

Az utasforgalomra vonatkozó vám- és egyéb szabályok.

Mint ahogy arról portálunkon korábban beszámoltunk: rácsok mögött végződött annak a sofőrnek a hétvégéje, akit a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy teherautóval állítottak félre. A teherautó rakterében közel 12 millió szál illegális cigaretta lapult.

 

