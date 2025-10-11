október 11., szombat

Baleset

58 perce

Lószállító autó és egy másik kocsi ütközött Sopronkövesd közelében

Újabb baleset történt szombaton, ezúttal Sopron környékén riasztották a tűzoltókat.

Kisalföld.hu
Képünk illusztráció.

Forrás: Shutterstock

Összeütközött egy személygépkocsi és egy lószállítót vontató autó Sopronkövesd közelében, a 84-es főút 103-as kilométerénél. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kellett számítani - közölte a katasztrófavédelem.

