Baleset
2 órája
Lószállító autó és egy másik kocsi ütközött Sopronkövesd közelében
Újabb baleset történt szombaton, ezúttal Sopron környékén riasztották a tűzoltókat.
Képünk illusztráció.
Forrás: Shutterstock
Összeütközött egy személygépkocsi és egy lószállítót vontató autó Sopronkövesd közelében, a 84-es főút 103-as kilométerénél. A sopronkövesdi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kellett számítani - közölte a katasztrófavédelem.
